Xavier HEULIN

Issu d'une formation Négociateur Trilingue en Commerce International du vin, ma curiosité et mes compétences linguistiques m'orientent vers une carrière alliant multiculturalisme, communication, mobilité et dynamisme. Passionné par le patrimoine viti-vinicole et gastronomique français et curieux de découvrir de nouvelles saveurs, je suis heureux d'évoluer au sein de l'Huilerie Vigean, entreprise familiale produisant des huiles végétales biologiques et gastronomiques de haute qualité depuis 1930.

With a Master's degree in International trade of wine and spirits, my curiosity and my language skills guide me towards a career mixing multiculturalism, communication, mobility and dynamism. Since I am very interested in the French gastronomy and wine-producing heritage, and curious enough to discover new tastes, I am happy to work within the Vigean oil mill, a family-owned company producing high quality vegetable organic and gastronomic oils since 1930.



Mes compétences :

Oenologie

Informatique

Photoshop

Pack Microsoft Office

Vin

Négociation

International

Commerce