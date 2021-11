Xavier HUNEAU

Comédien-Clown en milieu de soins depuis 2002 auprès d'enfants hospitalisés et de personnes handicapées avec autisme. Métier que j'adore, mais difficile de pratiquer ces derniers temps avec la crise sanitaire (cessation d'activité de structure associative, établissement soumis à des protocoles stricts, financement plus difficile à trouver, ...)

Aussi, je souhaiterais collaborer avec des compagnies ou théâtres de ma région que Comédien, Clown ou Assistant Metteur en scène ou autre. Jai sûrement une compétence qui vous intéresse. N'hésitez pas à me contacter pour en discuter. Merci !