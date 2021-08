Xavier LUCIANI

Je travaille actuellement au sein de CGI en tant qu'ingénieur en technologies de l'information au sein de l'équipe spécialisée sur les offres ECM basées sur la plateforme Microsoft SharePoint.



Certifications :

70-576 - Pro : Designing and developing Microsoft SharePoint 2010 applications

70-573 - Microsoft SharePoint 2010, Application Development



Principales Missions :

- Mise en place d'un espace permettant la gestion des flottes de BOURBON sous SharePoint 2013 + Performance Point

- Intégration d'un réseau social professionnel sous SharePoint 2010 + Newsgator pour Airbus Defence and Space

- Mise en place d'un système de GED sous SharePoint 2010 pour Airbus Helicopters

- Création d'un gestionnaire de demande d'équipements mobiles sous InfoPath 2007 + SharePoint 2007 pour Sanofi Pasteur MSD

- Mise en place d'un système de gestion de contrat fournisseur sous SharePoint 2010 pour COMPASS



Programmation :

C#, VB.NET, ASP.NET, PowerShell, Silverlight

Javascript, jQuery



BI :

Performance Point



Base de données :

Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL



Mes compétences :

Sharepoint 2010

C#

JQuery

SharePoint 2007

SharePoint 2013

ASP.NET

Angular

Git