Xavier MACUBA

Lead technique pour la création et la mise en oeuvre d'une solution de Contrôle-Commande.



Implication depuis la définition du besoin général jusqu'à l'implémentation sur projets spécifiques.



Je suis en charge de la création de l'architecture et du développement informatique de la solution mais également de la mise en oeuvre sur plusieurs projets.



J'ai à cœur également de faire progresser techniquement et méthodologiquement mes collègues impliqués dans cette solution et ces projets.



Mes compétences :

Architecture informatique

Java EE

Java

Architecture logicielle

Services web

Spring Framework