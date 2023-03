Thomas HABERER

A travers une expérience de 9 ans dans une grande structure, j'ai développé mes compétences sur trois fondamentaux :

- la technique à travers des missions d'ingénierie (conception, transmission),

- l'animation de projets (architecture, gestion de l'obsolescence),

- la relation client (pilotage en phase exploitation, conseil).



Curieux et dynamique, je cherche de nouveaux défis à relever dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques, avec une teneur en pilotage, contact client et transversalité, sources d'échange, d'enrichissement et de réussite globale.



Mes trois valeurs fondamentales : conscience professionnelle, ouverture d'esprit et sens du client.



Mes compétences :

IP

Gestion de projet

Qualité de service (QoS) IP

Adobe Creative Suite

Régisseur

Architecture réseaux mobiles

Modèle OSI

Modélisation de processus

Communication

Transmissions hertziennes

Microsoft Office