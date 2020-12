Xavier MARTIN

Mes diverses missions en formation, conseil et accompagnement, aux fonctions transversales, m'ont permis de développer des qualités essentielles telles que des capacités de raisonnement, de compréhension, d'analyse et de synthèse. Jai transmis en construisant des programmes d'apprentissage cohérents, dans un respect des objectifs, des savoirs et des compétences dans un climat de sérénité en relation avec des besoins de la profession. Ayant une bonne capacité d'autonomie, je suis en mesure de remplir de nombreuses missions mais aussi dêtre force de proposition et de répondre aux sollicitations de l'ensemble de l'équipe et de professionnels exigeants.



Enthousiaste, rigoureux, doté d'un réel sens des responsabilités et de la notion de performance dune entreprise,





Mes compétences :

Aptitudes relationnelles, partenariat

Analyser les besoins et définir les objectifs

Gestion de projet, rigueur

Autonomie

Polyvalent, adaptabilité

Audit financier

Informatique, bureautique

Animation, management

Organisation, coordination

Evaluation de compétences

Pédagogie, suivi de groupe

Bookkeeping

Budgets & Budgeting

Cash Management

Cashiering

Financial Statements/Financial Reports > Balance S

Forecasting

International Financial Reporting

Profit and Loss Accounts

System Strategy

Value Added Tax

Variance Analysis

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word