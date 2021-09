Xavier MASSOT

Ma formation ainsi que mes expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir des compétences de vente et de service décomposés en plusieurs axes:



- Accueil

- Gestion d'entretien individuels clients

- Relation multi-canals

- Proposition de solution Banque - Assurance

- Gestion de porte-feuille clients

- Organisation d'un plan de tournée

- Prospection téléphonique et terrain

- Gestion bureautique

- Négociation au près d'une clientèle B to B et de particuliers

- Relation client

- Fidélisation client

- Suivi clientèle



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Vente

Négociation