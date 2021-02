Xavier MEJEAN

Travaillant dans une PME spécialisée dans la réalisation de stations de pompage "clé en main", j'ai commencé comme stagiaire BE puis ingénieur BE. Je suis ensuite parti 2 ans sur l'île de la Réunion afin de réaliser le suivi des contrats locaux. A la fin de cette période, j'ai été mobilisé en Algérie pour occuper mon poste actuel avec pour objectifs la réalisation d'AO comprenant la redéfinition des installations et principalement le suivi des contrats en phase de réalisation. Les domaines abordés dans mon secteur d'activité sont :

- l'hydraulique

- l'électromécanique

- l'électricité BT et MT

- l'automatisme



contrat en cours :

- irrigation du périmètre d'Ain Skhouna (W. Saida) contrat de prestation de 5 M€

- irrigation du périmètre d'El Esnam (W. Bouira & Bejaia) contrat de prestation global de 13 M€