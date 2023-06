Je me présente Xavier Michenet, j'ai 26 ans, je suis actuellement en recherche active de travail.



J'ai obtenu mon diplôme de Technicien Supérieur en Automatique et Informatique Industrielle (Niveau 2 voire 3) au mois de décembre 2016.



Mes expériences professionnelles en diverses entreprises m'ont permises dacquérir de l'autonomie dans mon travail, une rapidité à m'adapter ainsi quun bon relationnel pour le travail d'équipe.



De nature sérieuse et assidue, intégrer une entreprise me permettrait de mettre en pratique mes compétences ainsi que de les parfaire pour m'impliquer au mieux dans les tâches qui me seront données.





1 rue Louis Blanc

69750 Neuville Sur Saône

06 68 80 09 17

xavier.michenet@outlook.fr



Mes compétences :

Informatique industrielle

Mécanique générale

Hydraulique industrielle

Électromécanique

Électricité industrielle

Maintenance industrielle

Automatismes industriels

Programmation Automates

Programmation IHM

Programmation informatique

C/C++

Wonderware In Touch

Borland C++ Builder

Siemens (Step7 TIA Portal)

TSX17 (PL7 Pro)

Schneider (Unity Pro XL)