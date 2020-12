Xavier MONGABOURE

ADVANS GROUP rassemble des sociétés d'ingénierie expertes dans les systèmes électroniques (ELSYS Design), les logiciels applicatifs (AVISTO) et la mécanique (MECAGINE).



Mon rôle est d'accroître la notoriété de ces sociétés encore trop méconnues ; toutes les conditions sont pourtant réunies pour s'y épanouir professionnellement et personnellement !



Pour en savoir plus, je vous invite à consulter nos différents sites web et pages sur les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez présenter votre candidature (via nos sites web), n'hésitez pas, nous recrutons des ingénieurs tout au long de l'année !



Mon parcours :

Ces 15 dernières années, j'ai défini et mis en oeuvre des plans de communication à l'international dans une start-up, un groupement industriel et une ETI ; j'ai également une expérience dans une agence de relations publiques.



Spécialités :

* Communication éditoriale et digitale (relations presse, sites web, réseaux sociaux, print)

* Communication interne (newsletters, intranets)

* Événementiel (salons professionnels, séminaires, conférence)



Je communique en français (langue maternelle), anglais (courant), espagnol (courant) et mandarin (niveau intermédiaire).



Mes compétences :

Nouvelles technologies

Marketing

Communication

CPL

International

Relations Presse