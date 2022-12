129, Boulevard Saint-Germain 75006 Paris. Tel. 01 40 46 36 00. info@xplegal.net, http://www.SaintGeorgesAvocats.fr





Me Xavier-Philippe Gruwez

Avocat à la Cour d'Appel de Paris



Expérience professionnelle



M. Xavier-Philippe Gruwez est avocat à la Cour d'Appel de Paris avec près de 30 années de pratique professionnelle et d'activité en qualité d'Avocat au Barreau de Paris.

Il a prêté serment au Barreau de Paris en 1993, après une double formation en droit public et en droit privé. Il a commence sa carrière dans des cabinets spécialisés en droit bancaire (Chauveron Vallery-Radot) et en droit des assurances et de la construction (Quinchon, Lefebvre & Associés).



Il s'est spécialisé dans le domaine des responsabilités professionnelles des constructeurs, et est intervenu dans l'intérêt de grandes compagnies d'assurances françaises et de sociétés de services aux collectivités locales dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et de l'environnement, au sein d'un cabinet français réputé dans ce domaine (Neveu, Sudaka & Associés).



Il a ensuite rejoint en 2000 le cabinet Booz & Company en qualité de consultant, pour conseiller l'association des régions de France lors du pilotage de la décentralisation des services TER-SNCF et pour la négociation des conventions régionales d'exploitation des TER en 2001-2002 (20 conventions hors Ile de France, 1,6 MdE de dotation annuelle).



Il est associé, fondateur et gerant de Saint Georges Conseil, société d'Avocats, depuis 2003.



M. Xavier-Philippe Gruwez est membre du Barreau de Paris.



Domaines de compétence



Droit des Affaires

Droit des Assurances

Droit Bancaire

Droit de la Construction

Droit Douanier

Droit Fiscal

Droit International

Droit Pénal

Droit Public

Droit des Transports





Diplômes



Ttitulaire d'un DESS (M2 - master 2) de droit des Affaires et Fiscalite de l'Universite de Paris II - Panthéon-Assas, et du Certificat d'aptitude a la profession d'avocat de l'EFB de Paris, il est également titulaire d'une maitrise en droit prive, mention droit des affaires, d'une maitrise en droit international et Europeen, d'une licence en droit et d'une licence en sciences et technologies de l'information et de la communication de l'IFP et de l'Universite de Paris II - Panthéon-Assas.



Articles - Publications



Aides d'Etat et Contrats de Service Public, U. Paris II - 2006

La reforme de l'assurance construction, BTP Magazine, 2006

Le renouveau de la concurrence sur les marches du droit et du conseil. Gazette du Palais, 2003.

Le transfert de la compétence à la Région de l'organisation des TER-SNCF, septembre 2001. ARF. Bibliothèque du Sénat.



