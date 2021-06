Xavier ROUSSET

Depuis 2015: Responsable R&D au sein de la société INOVOTION.



2012-2013: Chercheur contractuel au laboratoire TIMC-IMAG, dans l'équipe TheRex. Vectorisation de protéines anticancéreuses par des liposomes.Test sur modèle murin avec tumeur sous cutanée ou intracérébrale.



2011-2012 : Chercheur contractuel dans le Laboratoire de Bioénergétique Fondamentale et Appliquée (LBFA), de l'Université Joseph Fourier, à Grenoble. Réalisation d'études pour l'utilisation d'une protéine comme bimarqueur de l'insulino-résistance (études biochimiques de la protéine et mise au point d'un test de dosage).



Entre septembre 2007 et avril 2011: en expérience post-doctorale aux National Institutes of Health (Bethesda, MD).



Après ma thèse sur une étude du rôle de l'apoprotéine A-II dans le métabolisme des HDL, les lipoprotéines de haute densité, j'ai travaillé sur la Lecithin Cholesterol Acyl Transferase (LCAT), l'enzyme qui estérifie le cholestérol dans le sang.

J'étudiais la possibilité d'utiliser des injections de LCAT pour traiter le déficit en LCAT chez l'homme. De part la fonction de cette enzyme, qui réalise une étape clé du retour inverse du cholestérol (la voie par laquelle le cholestérol en excès dans les tissues est excrété et transporté vers le foie pour être éliminer/recycler), je travaillais aussi a clarifier le rôle de la LCAT dans les mécanismes de l’athérosclérose.



Au cours de la thèse, j'ai été fortement implique dans le monde associatif doctoral via deux association:

- l'association Doc'Up (membre fondateur et membre du CA), l'association des doctorants des Ecoles Doctorales rattachées à l'UPMC;

- l'association Phydoc (Vice-président), l'association des doctorants de l'Ecole Doctorale de Physiologie et Physiopathologie de l'UPMC, fusionnée depuis avec Doc'Up.

- Représentant de l'association Phydoc au sein du Réseau BIOTechno.



La complexité du métabolisme du cholestérol et des lipoprotéines m'a permis d’acquérir des connaissances et compétences tant au niveau tissulaire, sanguin, que sur l'organisme global.



Mes compétences :

Santé

Biologie

Physiologie