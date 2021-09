Xavier SAULNIER

Réalisation de missions de management-représentation d'affaires en Russie-CEI et Suisse-Europe

WORLDWIDE BUSINESS under SWISS CONTROL

(Geneva - Moscow)



Russie-CEI, Chine, Pérou et Suisse



* représentation d'affaires (coordination, négociation, élaboration de rapports)

* conseil d'affaires

* private banking - gestion de patrimoines privés

* capital investment

(évaluation, sélection et suivi d'investissements en entreprises et dans l'immobilier)

* private equity

* family office

* gestion offshore de capital



langues : Français, Anglais, Russe, Allemand



Mes compétences :

Banking

China

Chine

CIS

Conseil

Éthique

Family office

Investissement

Investment

Offshore

Private banking