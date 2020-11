Xavier XAVIER MARTINOT (MARTINOT)

Après 10 ans au sein d'une PME et 14 ans d'artisanat ou j'ai acquis une expérience dans les domaines Industrielle, Tertiaire et ERP.

J'ai crée ma Société.

Nous intervenons dans la région Rhône Alpes.

Notre domaine d'Activité:

Travaux et Dépannage.

Industries Tertiaire.

Courant Fort, Courant Faibles, Automatismes, Ventilation, Froid Process et Climatisation.

Nous Avons les habilitations BT/HT, CACE (Nacelle), Certification et aptitude Catégorie 1 Fluides Frigorigènes.



Expériences Professionnelles: CPAM, NOVOTEL, SOFITEL, MERCURE, RVI, FRANCE VI, COGEDEM, BOIRON, MERCK LIPHA, SANOFI, FEU VERT, ESSILOR, FIDUCIAL, OPEL, REGION RHONE ALPES, BOULANGER, CARREFOUR, RALLYE, GENTIL, BOSCH, VENILIA, ALGOE, SUD ARCHITECTES, SACIPRINT, METALINCO, BBGR, COMAREG, AVNET, BNP, LYONNAISE DE BANQUE, AVENTIS, BLEDINA, RADIOMETER, ARNAUD CONTINU, GOSSENS CARTOTEC, HTVS, VILLA FLORENTINE, IKEA, FAAC, GLOBAL D, INFOMA, LYCEE DU BUGEY,FONTANEL, CUBIC, AGENCE DE L'EAU...



