Bonjour. Je suis Brou Ya Marie France. Je suis une ivoirienne et j'étudie à l'académie de sherbrooke au Maroc, dans la ville de Casablanca. Je suis en Master 2 dans la spécialité "management et stratégies d'entreprise". Je suis à la recherche d'un emploi qui me permettra de développer mes compétences déjà existantes.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet