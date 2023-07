Yacou Gonn SIDIBE

Je me nomme Mr Sidibé yacouba,informaticien de formation. Présentement, j'exerce en tant qu'agent commercial à la Maison Algéro Ivoirienne de Commerce en abrégée( MAIC). Mes taches se résument à la promotion et la commercialisation des produits Algériens en Cote d'Ivoire. En effet,la MAIC est un comptoir commercial, représentant les produits Algériens en Cote d'Ivoire et partenaire de plus de 35 sociétés Algériennes. Nous exerçons dans différents domaines d'activités tels que l'Agro alimentaire,l'électroménager;le BTP;la cosmétique. Nous comptons travailler avec des entreprises,des associations et des coopératives qui veulent créer leur propre réseau de distribution.Par cette initiative ,nous comptons pallier au problème de chômage;encourager l' entrepreneuriat; l'autonomisation;en vue d'une cote d'ivoire émergente à l'horizon 2020