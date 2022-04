Yahia OUAZAR

Ayant obtenu mon diplôme d'Ingénieur d’état en automatique, mon attrait pour les nouvelles technologies m'a détourné vers cette spécialisation. Mon parcours universitaire et mon autodidaxie ,mon enthousiasme et ma curiosité à propos des systèmes automatiques en générale et la robotique en particulier, associés à mon envie d'apprendre et de pratiquer, et le besoin de me surpasser, m'ont permis de concevoir et de réaliser pour mon projet de fin d’étude un bras manipulateur à six degrés de liberté autonome assisté par la vision artificielle .

Ces premières expériences formatrices m'ont apporté une méthode et une autonomie de travail, ainsi une large connaissance dans la science multidisciplinaire nécessitant la collaboration de plusieurs champs d’expertise telle que le génie mécanique, le génie électrique, l’informatique et les sciences fondamentales, que j'aimerai les renouveler afin de retrouver ces fonctions qui m'ont énormément enrichi d'un point de vue relationnel et personnel. Je souhaiterai également y inclure une vision formatrice dans ce secteur en perpétuelle évolution, en continuant à développer un bon esprit de synthèse et d'analyse qui me permettra de m’adapter rapidement à de nouveaux produits.



Mes compétences:

-Conception et réalisation :

• Robots industriels à six degrés de liberté (bras manipulateur, programmable, autonome asservis par la vision (2d & 3d)), parallèle et mobile.(commande PID et Neuro-flou) , Télémétrie ;

• Machines automatiques et semi-automatiques ;

• Machines-outils à commande numérique (CNC, Extrudeuse ) ;

• Systèmes intelligents à base de réseau de neurones artificiels, logique floue ;

• Systèmes de télédétection et télésurveillance (hardware et software) ;

• Panneaux publicitaires à led ;

• Système électromécanique et leurs interfaçages à base de Physical computing & Wiring (ARDUINO);

-Commande des servomoteurs, moteurs à courant continue, pas à pas, synchrone et asynchrone

-Traitement d’image et vidéo en temps réelle (Stéréovision, détection et reconnaissance de forme et d’objet, reconstruction 3d de l’environnement ) et son intégration dans les systèmes automatisés ;

-Maitrise du langage C/C++/java/python/Matlab/simulink/Labview/step7/Graph7, Framework ros, orocos toolchain,opencv, fann, Processing ;

-Conception assisté par ordinateur (Autodesk Maya, Solidworks) ;

-Programmation des microcontrôleurs ATMEL ;

-Initiation au FPGA

-Développement de logiciel (mode console et graphique) en C/C++, multiplateforme ;

-Administration des systèmes d’exploitation : linux, Windows, mac, systèmes embarqué ;

-Réseau informatique : Cisco, standard ;

-Maintenance informatique et électronique ;

-Sécurité réseaux informatique ;

-Développement web (Ajax, PHP, XML, html, JavaScript, Flash, Joomla, cms vivvo) ;

-Notions en Marketing, organisation et gestion des entreprises ;

-Commerce électronique ;

-Infographie 2D & 3D (Adobe After effect, blender, 3ds max) ;



