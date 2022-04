Yahia ZERDOUMI

Lead développeur chez DIGITAS France (Business Interactif), je fais de la conception (études et spécification) et de la programmation (essentiellement en C# (3.5 et 4.0) et en Delphi) de projets web/WinForm et SharePoint 2007 et 2010. Je participe dans des projets R&D au sein du pôle .Net.



Connaissances techniques:

Langages : C# 3.5/4.0, SharePoint 2010/2007, SQL, Delphi, JavaScript, HTML, XSL, VB, VFP

Environnements de développement : MOSS 2007/2010, DELPHI IDE, Borland developer Studio 2006, VS.NET 2005/2008/2010, Visual Basic 6.0, VFP

Base de données : SQL Server (2000,2005, 2008).

Merise, UML



Mes compétences :

C#

.Net 3.5

TFS

Delphi

SQL

SharePoint