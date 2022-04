Yahiri GUEMY

Je me nomme GUEMY Yahiri de Nationalité ivoirienne . Je suis titulaire d'un BTS ,option Gestion Commerciale et d'une Maitrise en Lettres Modernes. J'ai exercé dans le domaine commercial en tant que conseiller commercial à la Poste de Cote D'Ivoire, Agent Commercial à la Sicogi, à Cygnes Construction et d'autres structures de la place. J'ai au total 2 ans et 8 mois d'expériences professionnelles. Je suis donc un commercial aguéri. puise accomplir aisément une tache de commercial dans une entreprise . J'ai aussi 11 ans d'expérience dans le domaine de recouvrement de loyer.