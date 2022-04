Yahiya DEMIREL

Jeune diplômé de l'Institut Supérieur de Plasturgie d'Alençon, formation suivie par la voie de l'apprentissage en partenariat avec Inergy Automotive Systems, je suis à la recherche de nouveaux challenges en tant qu'Ingénieur Méthode, Process et Production dans le secteur de la plasturgie.



L’intérêt que je porte pour le poste d’Ingénieur Plasturgiste, repose sur le fait qu’il englobe simultanément des actions sur le plan de la production, avec tous les enjeux managériaux, de garanti de la qualité, du respect des coûts et des délais, et sur le plan du lean manufacturing avec des actions d’amélioration continu du process.



Synthèse des polymères, formulation, surfaces interfaces, techniques de transformation des matières plastiques, techniques de marquage, conception pièce et outillage, management des ressources humaines, management des procédés industriels… ont été les principaux axes de savoir que j’ai pu développer lors de ma formation scolaire. Ce savoir a été mis en pratique lors de ma présence en entreprise, à travers différents projets très concluants, axés essentiellement sur le travail collaboratif et la gestion d’équipe.



Dynamique, pragmatique, fort d’une culture d’amélioration process continue, je saurai mettre au service de l'entreprise collaboratrice, mes compétences acquises et démontrées, afin de répondre présent aux challenges et obtenir satisfaction personnelle et professionnelle.



Mes compétences :

Animation

Animation d'équipe

Conception

Conception Produit

Conduite de projets

Implantation

Logistique

Matières plastiques

Microsoft Technologies

Plastiques

Plasturgie

Production

Supply chain

Visual Management

Solidworks

Pro/ENGINEER

Moldflow

Microsoft Office

Lean Manufacturing

Extrusion

Autres expérience

Autocad

Audit