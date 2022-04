Yahya BENKOULOUCH

Je maitrise les differents modes de fonctionnement des silos.

J ai une connaissance de toutes les installations des silos.

J ai une connaissance parfaite de tous les postes d exploitation ( salles de telecommande,conduite des portique,postes de dechargement,galeries,services trafic,taxation ).

J ai un sens de la responsabilite et du rationnel.

J ai une responsabilite de surete et de securite ( pfso,code isps,poi...)

J ai une bonne aptitude physique et morale.



Mes compétences :

Contrôler

Sécurité

Sureté

Audit qualité

Audit interne

Gestion des stocks