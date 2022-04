Yahya BOURAI

- Garantir l'atteinte des objectifs de résultats.

- Fixer, piloter et contrôler les objectifs

- Analyser les différents indicateurs de performance

- Maîtriser et contrôler les coûts

- Contribuer au bon fonctionnement global du magasin



(informatique, bureautique, mobilier, fournitures de bureau)

DIRECTEUR

- Responsabilité d'une équipe de 12 à 18 personnes

- Recrutement de l'équipe d'Angers et installation du centre de profit.

- Centre profit de Rennes élu 1er magasin France sur l'atteinte des objectifs en 2006



DIRECTEUR ADJOINT

- Installation des centres de profit de Rennes et Nantes

- Garant de la politique commerciale et des décisions de la hiérarchie



Y. Bouraï



Mes compétences :

Bureautique

Distribution