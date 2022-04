Yahya BOUSALMI

Avec un cursus et des expériences situés au carrefour de l'audit et du contrôle de gestion, je souhaite relever de nouveaux défis, et y consacrer toute ma curiosité intellectuelle et mon enthousiasme.



Pour un poste impliquant polyvalence, anticipation et rigueur, mon expérience acquise lors de différentes missions d'audit en France et à l'étranger, ainsi que ma maîtrise des outils informatiques constituerait un atout majeur.



Mes compétences :

Cegid

Ciel

Comptabilité

Audit

Analyse financière

Sage Accounting Software

SAP

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Contrôle de gestion

Microsoft Word