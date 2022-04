Yahya OULIOU

Je suis un cadre de Direction de Banque, diplômé du DES spécialité Banque & Finances délivré par le Conservatoire National des Arts et Métiers Paris France et d'un DEC ( Diplôme d'Expertise Comptable + CAC ) délivré par l'Institut National des Techniques Economiques et Comptable Paris France, et d'un C.I.A. " Certificat Internal Auditors.



Je suis également professeur universitaire et chercheur dans les domaines de l'Economie, finances, et de la Banque.



Je suis également formateur, encadrant et coach.



Mes compétences :

EXPERT