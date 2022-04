Yahyaoui OUMAIMA

J'ai toujours été curieuse, et je suis toujours curieuse. Je suis très fière d'avoir gardé ma curiosité d'enfance qui me pousse toujours à chercher, à comprendre, découvrir... je ne me satisfais pas du "parce-que c'est-comme-ça". Naturellement on ne peut pas être expert en tout. Mais bon je reste optimiste car je suis toujours autant intriguée par les choses qui m'entourent. Tout cela m'a permis de travailler dans le web depuis maintenant 4 ans.



Mes compétences :

Android

JavaScript

UML

JAVA

Jquery et Ajax

PHP5

Unity3D

Design

Symfony2

Montage vidéo

3D Studio Max

wordpress

Adobe Photoshop CS6

Prestashop

Stata

Adobe Premiere

Adobe After Effects

Symfony

Adobe Dreamweaver

Laravel

C#

Adobe Illustrator CS6

C++

AngularJS