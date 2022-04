Yais LOGISTICS

Nous sommes spécialisés dans les domaines ci-dessous et souhaitons accompagner votre entreprise:



- Opérations de transport et de logistique; Transport de marchandises, transport de personnes, transport spéciaux.

- Assistance et formation en logistique, achats, entreposage de marchandises.

- Assistance technique en matière d’opérations d’import-export, transit, transport et de logistique,

- Activités de travaux public, construction, achats et vente de matériaux de construction



Nous travaillons avec des consultants de haut niveau, ayant plusieurs années d'expérience dans nos différents domaines d'intervention.



Mes compétences :

Analyse et optimisation des processus d'achats

Gestion des pération d'import-export

Gestion de la logistique

Assistance en transit-douane

Transport de marchandises

Audit de la supply chain

Location de voiture et gestion de flottes de véhic

BTP et activités connexes

Animation de formations