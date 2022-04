Yajnik MUNGUR

Mon métier, ma motivation : résoudre les problèmes de mes clients.

- Responsable de projets informatiques MOA en charge d'équipes pluridisciplinaires, je dispose de solides connaissances techniques acquises pendant plus de 20 ans dans les DSI.

- Je sais fédérer les énergies et interfacer efficacement un Métier et son Informatique, des clients utilisateurs et des développeurs.

- Certifié Green Belt Lean Six Sigma en excellence opérationnelle et amélioration continue.



20 ans d'expertise :

- Excellente connaissance des ERP

- Très bonne maîtrise de la gestion des flux d'information et de l'industrialisation des processus



15 ans d'experience :

- Direction et gestion de projets à dimension internationale, faisant intervenir de multiples systèmes d'information (intégrés et non intégrés), plusieurs métiers et de nombreux intervenants de nationalités diverses

- Jusqu'à 15 personnes

- Certifié PRINCE2® Foundation en Gestion de Projet

- Certifié ITIL® 4 Foundation (IT Service Management)



Maîtrise de la conduite de projets informatiques

- Cycle en V ou Méthodes Agiles

- Certifié Scrum Product Owner et Scrum Master (by Scrum Alliance)

- Certifié Coach Agile Professionnel (by ICAgile)

- Certificat de compétences en Design Thinking (by Unow)



Expert des TMS et du secteur Automotive (industrie et transports)



Mes compétences :

EDI

Coordination de projets

Planification

Analyse des besoins

Méthode agile

Cahier des charges

Négociation

Automatisation des processus

Gestion des processus

Gestion d'équipe

Informatique décisionnelle

Déploiement de systèmes

Portails

RTOS

Spécifications fonctionnelles

Industrialisation des processus

Documentation utilisateur

Big Data

Excellence opérationnelle

Sens de l'initiative

Scrum master

Chaine logistique

Conduite du changement

Supply chain

Jira

Microsoft Office

Intégration

KPI

Documentation technique

Communication

Gestion de la relation métier

Gestion de projet informatique

ERP

Formation

SQL

Conseil

Travail en équipe

Déploiement de logiciel