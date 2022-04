Yakana LE GENERAL

Salut je suis un promoteur, concepteur d'évènementiel mon equipe et moi nous avons mis sur pied un concept sous le nom de AVENIR STAR une façon pour nous de contribuer a l'avancer de la culture africaine en generale et camerounaise en particulier a travers des des spectacles , communication radio, télé , internet et bien d'autres je profil pour faire appel a tous ceux qui aimeraient voir la culture camerounaise avanceé dans le merite la justice et la logique tous ceux qui font dans dans le dommaine de l'art , de bien vouloir nous rencontrer a travers de site ou nous envoyer des sms inbox a l'adres suivante Boubadenis5@hotmail.fr



Mes compétences :

Evénementiel