Jonathan PLACIDE

Compétences :

-Utilisation de caméra HDV et DV Cam,

-Avid Media Composer (notions)

-Final Cut Studio, DVD Studio Pro

-Adobe Première, Encore DVD, After Effects, Photoshop

-écriture, montage et réalisation de reportages, clips et court-métrages, films institutionnels

-conception de DVD/Blu-ray,

-utilisation d’Office,

-connaissances de matériel audio / vidéo, informatique…



matériel de tournage possédé : Canon EOS 7D



Atouts : Bonne présentation, très bon relationnel, connaissance de l’informatique.



Langues : Français-Anglais-Allemand (notions)



Autres : Formation de formateur au Club Méditerranée, rédacteur pour le site cine@work (www.cineatwork.com),



