Yakou AGBALA

Titulaire d'un Master en Stratégies Financières Internationales et d'un MBA en Analyse financière, je suis à la recherche d'une opportunité comme Analyste financier.



Mon cursus universitaire a été complété par des expériences professionnelles de haut rang où j'ai pu exercer les métiers de la Finance. Le dernier en date, à la société générale où j'étais analyste crédit Corporate m'a permis renforcer ma capacité d'analyse financière sur toutes les formes de contreparties (entreprises de tous secteurs, les microfinances, les banques, les souverains), et d'apprécier le risque de contrepartie et de crédit par des notations de chaque contrepartie.



En 2018, j'ai travaillé au Département Conseil du cabinet Deloitte , au Financial Advisory où j'ai réalisé des missions d'analyse et d'évaluation financière, des due diligence et des missions en Stratégies et Organisation.



A travers toutes mes expériences, j'ai pu développer un savoir-faire et un savoir être, à toutes épreuves.



Je dispose des compétences variées en finance d’entreprise comme en finance de marché, dans la modélisation Financière sous Excel, dans l'analyse financière, dans la gestion des risques financiers et bancaires.



Toutes mes compétences en Finance sont complétées par des compétences en machine learning et en traitement de données sous R, Python, Tableau. Je maitrise aussi SQL.



Mes compétences :

Transaction Services

Conception des business plans

Risk Management

Réglementations bancaires

Analyse et diagnostic financiers

Étude de marchés, études sectorielles et pays

Audit organisationnel et stratégies d'entreprise

Stata, R, Microsoft Office

Data mining