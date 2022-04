Bonjour

ravis de faire votre connaissance sur viadeo moi je me nomme yakou kone jeune ivoirien très ambitieux

moi je suis RECHNICIEN SUPERIEUR DE SANTE option: HYGIENE ET ASSAINISSEMENT DIPLOME D'ETAT (INFAS)

je pourrais apporter mon expertise dans le domaine de l'eau d'hygiène et assainisement 'hygiène publique et santé publique) aux ONG INTERNATIONALES ET NATIONALES AUX CENTRES MEDICAUX AUX ENTREPRISES (CONSEIL SANTE SECURITE AU TRAVAIL ETC....



je vous remercie

contact: (00225) 77-46-44-56 ou 46-48-41-20







Mes compétences :

Commercial

Environnement

Management

Management de la qualité

Qualité

Sécurité

Système de Management

système de Management de la Qualité