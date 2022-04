Yakoub BELMIHOUB

La gestion d'un portefeuille clients recouvre des domaines aussi larges que la relation client, le management d'équipe, la maîtrise des budgets et la rentabilité des chantiers. Tout cela concourt en fin de compte à la pérennisation d'une organisation lucrative.



L'objectif de toute entreprise, quelle que soit sa taille, est la création de richesse. Néanmoins, cela ne doit en aucun cas se faire n'importe comment. La création de richesse est une préoccupation fondamentale de toute organisation mais cela doit-il se faire au détriment d'un acteur ou d'un autre de l'organisation? Rentabiliser un chantier, se fait-il légitimement au détriment de nos salariés qui concourent chaque jour à la notoriété de notre groupe? La question est rhétorique.



Ma mission est intimement liée à ce qui précède. Trouver le seuil d'équilibre entre Droits de mes salariés, Pérennisation de ma société par la performance économique et financière et enfin mon Implacable professionnalisme envers mes clients et prospects. Telle est ma vocation.



Mes compétences :

Leadership

Planification

Conduite du changement

Gestion de la relation client

Développement commercial

Nettoyage industriel

Microsoft Office

Stratégie commerciale

Gestion de projet

Animation de formations

Animation d'équipe

Animation de réunions

Études marketing

Marketing opérationnel

Ingénierie pédagogique

Marketing stratégique

Lean management

Management opérationnel

Contrôle de gestion

Contrôle qualité

Analyse de marché

Droit social

Droit du travail

Techniques de vente

Droit des contrats

Négociation contrats

Négociation commerciale

Microsoft .NET Technology