Yakoub NDIAYE

Vous êtes à la recherche d'un vrai collaborateur commercial dans le but de mener à bien toutes vos opérations de démarchage, de négociation, de fidélisation etc



N'hésitez pas à me contacter pour tout éventuel entretien. Je reste à votre entière disposition.



Mes compétences :

Négociation

Fidélisation client

Prospection commerciale

Marketing online

Communication

Commerce

Publicité

Définition d'une politique commerciale