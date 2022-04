Madame, Monsieur,



Issue d’une formation professionnelle juridique, je souhaiterais vivement intégrer votre équipe.



J’ai eu l’opportunité de travailler en tant qu’agent commercial en vente immobilière (autoentrepreneur), de collaboratrice de notaire (stages) et de chargée de recouvrement en immobilier (alternance).



Organisée, rigoureuse et discrète, je suis très réactive par rapport aux attentes de mes supérieurs. Mes expériences professionnelles m’ont permis de développer mon sens du relationnel et m’ont appris à m’intégrer rapidement dans un nouvel espace de travail.



Ces différentes qualités me conduisent à être opérationnelle très rapidement. Je tiens à vous préciser que je suis disponible immédiatement et me tiens à votre disposition pour vous convaincre de vive voix de mes capacités et de ma détermination.



Je vous remercie pour l’attention que vous pourriez accorder à ma demande, dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus respectueux.





Yakout MOHAMMEDI

















Mes compétences :

Rigueur

Force de proposition

Dynamique

ecoute