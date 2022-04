Yakub Bangane BLIMPO

 Management

- Création, organisation et développement des ressources d’un service

- Recrutement, Formation et Evaluation du personnel

- Animation des équipes

- Gestion du personnel

- Définition des stratégies en matière de recrutement et d’évolution du personnel

 Commercial

- Définition et Mise en œuvre de la politique commerciale

- Négociation des partenariats et des gros contrats

- Fixation des objectifs en volume, en marge et en qualité

- Création des outils de suivi

- Négociation des contrats informatiques

 Gestion

- Suivi des budgets

- Gestion du compte d’exploitation

- Mise en place des outils d’exploitation

- Définition des process et des procédures

- Gestion de production



 Technique

- Mise en place de tableaux de bord

- Informatique D’entreprise

- Conseils dans les choix décisionnels

- Evaluation des risques.

- Création d’une procédure de contrôle du formalisme des contrats

- Parfaite maîtrise de Word, Excel, Access, Internet, SQL Server, MySQL

- Transact SQL

- Expertise dans les sources de données et TCD (Tableaux Croisés Dynamiques)

- Bonne maitrise des architectures Réseaux, Architecture Client/serveur

- Sécurité informatique

- Parfaite maitrise des bases de données relationnelles

- Bonne maitrise des réseaux mobiles et de leur usage.