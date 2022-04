Yakup MERT

GAMMA STATIQUE S.A.R.L

Equipement de Peinture Electrostatique

Four De Peinture en Poudre Epoxy - Combine cabine avec Four Auto mobile - Vente De Peinture en Poudre

Pistolet poudre - Cabines de revetement en poudre - Les Fours de séchage - La Ligne De Nettoyage des surfaces



Gamma Statique, est une societe specialisee dans la fabrication des equipements de la peinture epoxy et liquide : (Pistolet, Cabine, Four Enduisant La Peinture Poudre.



Les systemes de finition ELECTROSTATIQUES offrent une gamme etendue d¡¦equipement enduisant de poudre electrostatique.

Aussi bien que de divers approvisionnements en unites manuelles, nous avons les systemes entierement automatiques, complets avec le pistolet automatique, le recuperateur electrique, les coffrets De commande et la poudre réutilisant équipement.



APPAREIL DE L ENDUIT ELECTROSTATIQUE DE POUDRES :



Unite manuelle avec un reservoir de 5 Litres de poudre : le fond du vibrateur a un lit fluidise qui permet a la poudre d¡¦etre sucee a travers un injecteur et alimenter la poudre directement au pistolet par un tuyau.



PISTOLET ENDUISANT DE POUDRE Et liquide

SYSTEME AUTOMATIQUE



Concu pour repondre aux dernières normes et recommandations de surete, vous pouvez efficacement peindre de divers produits avec les tetes universelles d aide, regulation independante de statut de longueur de haute en bas, regulation independante de statut de vitesse de min a max la longueur et la vitesse variable de la tour se sont facilement ajustees par intermédiaire du panneau de commande.



CABINE ENDUISANTE DE POUDRES Et liquide



La conception universelle de la cabine, laisse peindre les produits prolonges,

Pour employer le systeme manuel au mecanises de la soumission d¡¦un produit, il est facile de l¡¦adapter pour le travail avec toutes les lignes fonctionnant.

La cabine enduisant avec le plein retour d¡¦une poudre est produite a partir des panneaux en metal peints par la peinture de poudre.

Toutes les parties de la cabine enduisant sont produites dans une forme demontee et sont ainsi facilement montees/demontees.

AUTRE TYPE DE CABINE

Type de cabine automobile

Type de cabine cyclone.

Cabine pour peinture liquide.

FOUR TRAITANT LA POUDRE

La serie traitante de four de BT-BF se compose de 9 tailles standard. Les fours horizontaux de circulation d¡¦air sont concus pour l¡¦operation continue a BT-BF et sont disponibles dans le gaz et l¡¦operation electrique.

Le controleur digital indiquant la temperature

Le temps de rester en four est environ 20-25 minutes.

Les fours tels que BT-BF se composent des panneaux de sandwich maintenant la chaleur stable.

Le four est equipe des systemes accomplis d¡¦emis.

A tous les niveaux de la fabrication, notre societe a montre sa performance et sa qualite indiscutable, avec un meilleur rapport de qualite et prix.

Nous tenons egalement porter a votre connaissance que jusqu¡¦a maintenant, notre societe a realisee une centaine d¡¦installations des chaines completes a travers le monde.

Aujourd¡¦hui, notre societe a reussi d¡¦atteindre le niveau du marche europeen et asiatique grace a notre rigueur dans le travail.



GAMMA STATIQUE S.A.R.L.



AIN SEBAA / CASABLANCA



Gsm: 06 67 57 21 35 (Mr. Yakup MERT)



www.firstproduct.org



Email: gammastatique@gmail.com

Casablanca / MAROC



