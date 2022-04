Yakup MERT

FIRST PRODUCT S.A.R.L



Equipement de Peinture Electrostatique

Four De Peinture en Poudre Epoxy – Combine cabine avec Four Auto

Mobile – Vente De Peinture en Poudre

Pistolet poudre – cabines de revêtement en poudre – Les Fours de séchage

La ligne De nettoyage des surfaces

FIRST PRODUCT, est une société qui est fondée en 2012 sur une superficie de 1000m2 et une infrastructure bien équipé, cette société spécialisée dans la fabrication des équipements de la peinture époxy et liquide : (Pistolet, Cabine, Four Enduisant La Peinture Poudre).

Les systèmes de finition ELECTROSTATIQUES offrent une gamme étendue d’équipement enduisant de poudre électrostatique.

Aussi bien que de divers approvisionnements en unités manuelles, nous avons les systèmes entièrement automatiques, complets avec le pistolet automatique, le récupérateur électrique, les coffrets De commande et la poudre réutilisant l’équipement.

APPAREIL DE L’ENDUIT ELECTROSTATIQUE DE POUDRES:

Unité manuelle avec un réservoir de 5 Litres de poudre: le fond du vibrateur a un lit fluidisé qui permet à la poudre directement au pistolet par un tuyau.

PISTOLET ENDUISANT DE POUDRE ET LIQUIDE

SYSTEME AUTOMATIQUE

Conçu pour répondre aux dernière normes et recommandations de sureté, vous pouvez efficacement peindre de divers produits avec les têtes universelles d’aide, régulation indépendant de statut de longueur de haute en bas, et la vitesse variable de la tour se sont facilement ajustées par l’intermédiaire du panneau de commande.

CABINE ENDUISANTE DE POUDRES ET LIQUIDE

La conception universelle de la cabine, laisse peindre les produits prolongés, pour employer le système Manuel au mécanises de la soumission d’un produit, il est facile de l’adapter pour le travail avec toutes les lignes fonctionnant.

La cabine enduisant avec le plein retour d’une poudre est produite à partir des panneaux en métal peints par la peinture de poudre.

Toutes les parties de la cabine enduisant sont produits dans une forme démontée et sont ainsi facilement montées/démontées.

AUTRE TYPE DE CABINE

• Type de cabine automobile.

• Type de cabine cyclone.

• Cabine pour peinture liquide.

FOUR TRAITANT LA POUDRE

La série traitante de four de BT-BF se compose de 9 tailles standard. Les fours horizontaux de circulation d’air sont conçus pour l’opération continue à BT-BF et sont disponibles dans le gaz et l’opération électrique.

 Le contrôleur digital indiquant la température.

 Le temps de rester en four est environ 20-25 minutes.

 Les fours tels que BT-BF se composent des panneaux de sandwich maintenant la chaleur stable.

 Le four est équipé des systèmes accomplis d’émis.

A tous les niveaux de fabrication, notre société a montré sa performance et sa qualité indiscutable, avec un meilleur rapport de qualité et prix.

Nous tenons également porter à votre connaissance que jusqu’à maintenant, notre société a réalisé une centaine d’installations des chaînes complètes à travers le monde.

Aujourd’hui, notre société a réussi d’atteindre le niveau du marché européen et asiatique grâce à notre rigueur dans le travail.



Cordialement,

FIRST PRODUCT

ROUTE 107, KM 1900 AHL

GHOULAM PREFECTURE

ANASSI CASABLANCA – MAROC,

Tel : 05.22.76.58.46

Fax: 05.22.75.32.98

GMS: 06.67.57.21.35 (Mr. YAKUP MERT)

E-mail: firstproduct.ma@gmail.com

Site web:Array





Mes compétences :

Export

Communiation

Vente

Management

Marketing

Photovoltaïque

Développement commercial