Yala DIABATE

Curriculum vitae



Adresse :

Nom : Diabaté

Prénom : Yala

Nationalité : Malienne

Situation matrimoniale : célibataire sans enfant

Tel (00225)04994619/ 09322171

E-mail :diabateyala321@yahoo.fr

Profil : Technicien des travaux publics



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

 Du 17/06 /2011 au 30 /07/2012 : Chef d’équipe de terrassement a l’entreprise de bâtiments travaux et routes :(E.B.T.R / Sénégal), pour les travaux de construction de la route : badougou-toukoto-Bafoulabe. Dans la région de Kayes (Mali).



 Du 08/04/2011 au 16/06/2011 : Conducteur des travaux par intérim suite a une note de chantier a l’entreprise bâtiments travaux et routes :(E.B.T.R Sénégal), pour les travaux de construction de la route : badougou-toukoto-Bafoulabe dans la région de Kayes (Mali).



 Du 26 /01/2010 au 07 /04/2011 opérateur géotechnicien a l’entreprise bâtiments travaux et routes :(E.B.T.R Sénégal), pour les travaux de construction de la route : badougou-toukoto-Bafoulabe dans la région de Kayes (Mali)

Le directeur Mr Ibrahima Djigo : 00221775667402



 DU 20/05/2008 AU 05 /09/2009 Employé a l’entreprise bâtiment du futur E.BA.F comme conducteur des travaux de terrassement et de génie civil ; pour la construction de dalots, radiers busé, remblais technique et mure de soutènement dans la ville de Bamako et périphérie. -Le Directeur Mr ALOU DIABATE : 00 223 /76184243





Formations et diplômes obtenus

 04 /02 au 29/03/2008 Stage de formation en génie civile topographie et en terrassement pour les travaux de construction de la route : Gao-Ansongo-Labbezanga, long de202kilometre (SOGEA- SATOM)

- La direction a Bamako : 00 223/2213140



 1/ 02 au 31/03/2007 Stage de formation en revêtement de chaussée et en géotechnique pour le projet de construction de la route : Kati-Kita long de 162kilometre (RAZEL- MALI).

-Le directeur Mr G.BROUTY :00223/2294848.



 2006-2007 brevet de technicien 2eme partie travaux publics a l’école centrale pour l’industrie le commerce et l’administration (E.C.I.C.A) / Bamako.



 2003-2006 brevet de technicien 1er partie travaux publics a l’école centrale pour l’industrie le commerce et l’administration (E.C.I.C.A) / Bamako.



Connaissances en informatique :

Maitrise de logiciel : World, Excel, PowerPoint, Outlook

Langues parlé

Français : très bien,

Anglais : passable,

Malinké : Très bien

Sport Pratiqué :

Arts martiaux

Loisirs et divertissement :

La musique

NB : conduis engins de compactage rouleau vibrant lisse et compacteur à pneu





Certifié sincère