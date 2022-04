Yalic GARO

Responsabilité technique, commerciale et financière lors de la réalisation de programmes immobiliers.



Etudes de faisabilité:

- Analyse des besoins spécifiques (technique, administratif et financier),

- Analyse des risques de l’opération.



Programmation:

- Montage technique, financier et administratif du projet,

- Participation aux phases de consultations, de lancements des appels d'offres, à la négociation et à la désignation des entreprises,



Réalisation:

- Coordination générale des opérations et des intervenants afin d'assurer le respect des plannings, des budgets et de la bonne exécution de l'ouvrage :

- Suivi financier et administratif

- Suivi de l'exécution de l'ouvrage

- Contrôle de la conformité des travaux

- Réception des travaux

- Suivi des interventions pendant l'année de parfait achèvement



