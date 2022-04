Yamani MOHAMED

Dynamique ,sérieux ,expérimenté au secteur automobile depuis 11 ans

Et 2 ans au secteur métaux



Mes compétences :

Démarrage des projets

Réalisateur gamme de production

Définir et piloter des plans d'actions correctifs

Analyser et suivi les problème qualité de la produ

Gestion du stock de la production

Vérifier le respect des instruction de travail

Assurer la qualité de la production conformément a

Assurer la formation des nouvelles personnes au po

Respecter et faire respecter le process de fabrica

Assurer du bon fonctionnement des équipement de l

KAIZEN

5 S.

GAMBA.

GESTION ÉQUIPE DE PRODUCTION

GESTION QUALITÉ