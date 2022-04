Yamba BOUGMA

Juriste, Administrateur Civil, Spécialisé en Gestion des Collectivités Terriroriales, j'ai été formé à :

- l'Université de Ouagadougou au Burkina Faso ( Ecole Supérieure de Droit):

- l'Ecole Nationale d'Administration de Ouagadougou, Burkina Faso;

- l'Université René Descartes, Paris V en France (DEA, droit de l'Economie Internationale et du Développement), doctorant ;

- l'Institut d'Adminstration Publique de Paris, France (gestion des collectivités territoriales).

* expert en finances locales;

* consultant indépendant;

*enseignant vaccataire ( Ecole Nationale des Régies Financières, Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature, Institut Africain de Perfectionnement et de Management);

* formateur,

*conseiller juridique;

*Vice Président du Conseil Régional du Centre



Mes compétences :

juriste

administrateur civil et spécialiste en ge