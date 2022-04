Yamba Elie OUÉDRAOGO

1- Comme enseignant, j'enseigne la philosophie, l'anthropologie culturelle (Africaine) et la littérature africaine, niveau universitaire. Je suis auteur de plusieurs articles et d'un roman publié à Paris en 1991 - On a giflé la montagne - et traduit en japonais.



2- Comme consultant, j'ai conduit des recherches sur:

- les conflits liés à l'utilisation de l'eau en Afrique de l'Ouest, avec l'Association Ereine Internationale;

- les normes sociales dans les grandes familles culturelles en Afrique de l'Ouest, le cas du Plateau Central du Burkina, pour le compte du centre régional AGRHYMET, sis au Niger;

- genre et médiation, à la demande de l'Institution Le Médiateur du Faso;

- les enjeux de l'élevage dans l'Est du Burkina, avec l'ONG ACORD.

- Sous ma direction a été rédigé l'ouvrage "La CENI. L'Expérience burkinabé" avec l'appui de cette Institution.



3. En ce moment, je fais l'expérience d'un télé enseignement à vocation sous régionale. Le Bac A4 à distance rencontre un engouement certain parce que l'initiative aide beaucoup de personnes à résoudre leur problème. Contactez moi pour en savoir plus: (226)76 61 13 45



Mes compétences :

Culture

Enseignement

Littérature