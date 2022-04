Bonjour tout le monde. Je suis une étudiante en deuxième année de droit. J'ai adhéré parce que j'ai besoin de me sentir en compagnie de professionnels pour pouvoir affronter la vie et réaliser mes projets. Merci d'avance à tout ceux qui me soutiennent.



Mes compétences :

Informatique

Cuisine

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint