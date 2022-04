Yamen BEN SALEM

Ingénieur télécommunication de formation, d'une grande école : École Supérieure de communication de Tunis.

J'ai une expérience significative en tant que développeur C++ autour des différents domaines : Automobile, Télécommunication, Finance de marché. une expérience consolidée par une gestion d'une équipe de 4 personnes avec la Framework .net pour un cabinet de comptabilité.



Maintenant, je suis Ingénieur spécialiste Flux de données bourse.



Mes compétences :

C

C++

XML

Java

Eclipse

C# WinForms

MySQL

HTML , CSS

Python

Php

Perl

Test Automation

Test unitaire

BOOST

Gestion de projet