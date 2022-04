Yamina AIT BEN AMER

Je suis chez ACTERIM depuis 2008. C'est mon premier VRAI job.



Je suis arrivée là suite à un remplacement puis petit à petit je me suis installée et signée un CDI.



Quelques qualités m'accompagnent chaque jour pour remplir à bien ma mission d'assistante d'agence spécialité paie & facturation puisque je suis consciencieuse, compréhensive et humble.



Je voyage avec nos agences ACTERIM qui "débarquent" un peu partout dans l'hexagone.



Jusqu'où irons-nous?????











Mes compétences :

Autonomie

Organisation du travail

Diplomatie

Discretion

Discrétion professionnelle

Responsable