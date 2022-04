Yamina AMELINE

Help entreprises à pour mission au quotidien de vous aider à faire que votre entreprise soit mise en valeur par le biais de mon call center qui prend de rendez vous confirmés vers les cibles que vous souhaitez pour développer votre potentiel et accroitre votre activité.

Je vous accompagne en tant que COATCH 3 heures pour vous mettre en valeur en clientèle et donner un nouveau regard à votre savoir faire en vous guidant sur les stratégies à mettre en place.

Actuellement:

En tant que prestataire de service pour un de mes client.

Créatrice du concept HELP MARIAGE , aujourd'hui depuis 2014 ;250 adhérents me suivent et deux boutiques s'ouvre!

Tout auto entrepreneur qui recherche des missions commercial m'intéresse.



Mes compétences :

Chargé d'affaires