La Griffe du Service propose une large gamme de services liés à votre quotidien et répondant à vos besoins.



Notre vie professionnelle nous accaparant de plus en plus , notre temps personnel est devenu PRECIEUX.



Fort une expérience de plus de 13 ans, nous vous proposons nos services à domicile en vous garantissant une qualité de prestation:







-2004: Après avoir rencontré des difficultés et vécu une mauvaise expérience en employant en direct une personne pour s'occuper de ses enfants à son domicile, karine Halatre crée sa société de service prestataire en proposant du personnel formé, qualité et expérimenté en garde d'enfant, ménage et repassage sur la commune de Sainte-Pazanne .

Nous proposons nos services sur toute l’agglomération nantaise et le Pays de Retz