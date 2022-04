Yamina DJANTI

A la suite de l'obtention de mon MASTER 2 - Marketing Stratégique à INSEEC BUSINES SCHOLL - j'ai intégré le groupe SAICA PACK en octobre 2014 en tant que Assistante Marketing dans le cadre d'un Gradute Program.



Dans le cadre du programme "Graduate" créé par SAICA, les missions, le lieu du poste et les compétences acquises vont évoluer et s'enrichir.



En effet, ce parcours d’intégration de haut niveau, incluant des missions à l'étranger permet tout à la fois de:



•Bénéficier d’un programme spécifique de suivi et d’encadrement d'une durée de 3 ans.



•Avoir une expérience sur des cœurs de métier différents puisque les postes changent. ( marketing, management, commercial).



•Travailler dans plusieurs divisions de l’entreprise (et dans plusieurs pays différents)



•Bénéficier des formations de Graduate Program à la Business School de Saragosse pendant 3 ans.



• Elargir mon réseau par l'intégration au sein d’une promotion de jeunes diplômés (de 20 à 100).





Mes compétences :

Marketing

Communication

Gestion de projet