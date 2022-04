Yamina KHEMLICHE

Solide expérience comptable et plus précisément dans le recouvrement et le crédit dans des domaines comme le Bâtiment, l’Hôtellerie et la mode.



Mes fonctions chez Enia France m’ont conduite à contribuer à la mise en place de la partie comptabilité auxiliaire client d’un nouvel ERP ainsi que des procédures de fonctionnement du service Credit Management France et Export. De ce fait, j’ai permis d’optimiser notre trésorerie en gagnant 10 jours sur le délai moyen de paiement de nos clients.



Aujourd'hui Responsable Adjoint du Service Gestion Débiteur chez ABN AMRO Commercial Finance, je découvre le métier de partenaire financier des entreprises et le challenge est très intéréssant.



Bon relationnel, sens du résultat, implication, polyvalence, rigueur et autonomie.



Mes compétences :

Commercial

Comptabilité

Comptabilité clients

Comptabilité fournisseurs

Credit management

Finance

Management

Trésorerie