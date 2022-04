Yamina MAHIAOUI

Bonjour,

Je suis Yamina, j'habite Nîmes.

Je recherche un poste dans le secteur de la communication interne, je souhaiterai travailler et partager mes acquis en équipe, dans le domaine de l'agroalimentaire ou l'aéronautique. Des milieux très actifs et enrichissants.

Je suis disponible immédiatement et j'accepte un emploi stable dans une zone géographique très large.

Mon dernier poste assistant communication et administratif au PCF de l'Aude.



Mes compétences :

eLearning

Adobe Photoshop

ICT

Macromedia Dreamweaver

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word